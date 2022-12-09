Активистов-общественников чествовали на сцене театра В.Ф. Комиссаржевской в Уссурийске

7 декабря театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской принимал гостей. В его стенах прошло торжественное мероприятие, на котором отметили заслуги уссурийских активистов, внесших свой вклад в развитие родного города.
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