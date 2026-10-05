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Царьград

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Премьер Японии Такаити заявила о намерении решить спор с Россией

Премьер Японии Такаити заявила о намерении решить спор с Россией

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подтвердила курс на решение территориального вопроса с Россией, касающегося Южных Курил, и заключение мирного договора.

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