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Общественный штаб: Москвичи активно голосуют на избирательных участках

Избиратели в Москве активно голосуют на избирательных участках. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов.

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