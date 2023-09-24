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Победитель первенства России среди юниоров по велошоссе Никита Цветков перешел в сборную Узбекистана

18-летний спортсмен выступит за Узбекистан на Азиатских играх в Ханчжоу. «Уход Цветкова не стал для нас какой-то громадной потерей, этот спортсмен не был лидером среди велосипедистов своего возраста.

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