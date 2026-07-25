Соединенные Штаты Америки: 24 июля официальные лица сообщили, что по меньшей мере два человека погибли в результате наводнения в округе Апшур, Западная Вирджиния, произошедшего в последние дни после проливных дождей и гроз.
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