Флеболог рассказал о вреде некоторых физических нагрузок при варикозе

Варикоз беспокоит порядка 30% взрослого населения России, из-за этого заболевания стоит исключить некоторые физические упражнения, заявил 10 июня флеболог и сердечно-сосудистый хирург высшей категории Арсен Кочарян в беседе с Пятым каналом.
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