В Республике Марий Эл полицейские и представители органов образования провели масштабную пропагандистскую акцию «На СИМ безопасно!»

Во всех городах и районах сотрудники полиции и представители органов образования напомнили юным жителям республики о важности соблюдения ПДД при использовании самокатов, велосипедов и средств индиувидуальной мобильности.
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