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Царьград

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В Польше высказались о перспективах Украины выйти в НАТО в 2025 году

В Польше высказались о перспективах Украины выйти в НАТО в 2025 году

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш высказался о перспективах Украины выйти в НАТО в следующем году.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Политики и чиновники в ЕС, США и т.д. так и не поняли какие последствия их ожидают если они примут хохлостан в свои ряды. Если сейчас они ставят свои улови и требует удовлетворять их хотелки, то как станут почетными членами, они всех построят и доведут до дурки и всю европу по миру пустят, с гопаком с каканием на площадях.... То что они передадут свой опыт уву угробить экономику и сократить население не подлежит сомнению и тогда вся европа будет в огне, опыт по утилизации хохлов у них богатый, так что они его с удовольствием передадут своим &quot;друзьям&quot;....
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18 час.
СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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