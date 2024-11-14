В Польше высказались о перспективах Украины выйти в НАТО в 2025 году

АНГЕЛ АНГЕЛ

Политики и чиновники в ЕС, США и т.д. так и не поняли какие последствия их ожидают если они примут хохлостан в свои ряды. Если сейчас они ставят свои улови и требует удовлетворять их хотелки, то как станут почетными членами, они всех построят и доведут до дурки и всю европу по миру пустят, с гопаком с каканием на площадях.... То что они передадут свой опыт уву угробить экономику и сократить население не подлежит сомнению и тогда вся европа будет в огне, опыт по утилизации хохлов у них богатый, так что они его с удовольствием передадут своим "друзьям"....