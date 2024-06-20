Три улицы Калуги останутся без электричества 21 июня

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, 21 июня в Калуге запланировано плановое отключение электричества с 9:00 до 13:00 по трем адресамПо информации Единой дежурно-диспетчерской службы, 21 июня в Калуге запланировано плановое отключение электричества с 9:00 до 13:00.