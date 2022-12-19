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Оскорбивший Путина Андрей Данилко не смог пройти на Евровидение от Украины

Оскорбивший Путина Андрей Данилко не смог пройти на Евровидение от Украины

Украинский певец Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, не смог победить на национальном этапе Евровидения-2023, как ни старался привлечь внимание оскорблениями президента России Владимира Путина, пишет «Царьград».

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