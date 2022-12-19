Оскорбивший Путина Андрей Данилко не смог пройти на Евровидение от Украины

Украинский певец Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, не смог победить на национальном этапе Евровидения-2023, как ни старался привлечь внимание оскорблениями президента России Владимира Путина, пишет «Царьград».
Украинский певец Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, не смог победить на национальном этапе Евровидения-2023, как ни старался привлечь внимание оскорблениями президента России Владимира Путина, пишет «Царьград».
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