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Русский взгляд на украинское урегулирование — путинская ловушка

Русский взгляд на украинское урегулирование — путинская ловушка

Владимир Путин внезапно решил дать короткое интервью журналисту Павлу Зарубину. Не могу утверждать со стопроцентной точностью, но на 99,9(9)% уверен, что инициатива данного интервью исходила именно из Кремля.

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