Юрист Мухамеджанов: Врачам удается избежать наказания из-за нехватки времени

Юрист Булат Мухамеджанов рассказал, что зачастую врачам, причинившим, например, смерть по неосторожности удается избежать какого-либо серьезного наказания в связи с тем, что срок давности подобных дел составляет всего два года.
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