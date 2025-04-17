NYT: Израиль планировал атаковать ядерные объекты Ирана в мае

Израиль, рассчитывая на поддержку США, разработал план по атаке на иранские ядерные объекты в мае. Однако президент США Дональд Трамп не разрешил израильскому государству реализовать запланированные действия.
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