Глава МИД КНР проведет 5-е совещание министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии

Пекин, 28 ноября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И будет председательствовать на 5-м совещании министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии, которое пройдет с 30 ноября по 1 декабря в городе Чэнду /административный центр провинции Сычуань, Юго-Западный Китай/.