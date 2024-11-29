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Китай

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Глава МИД КНР проведет 5-е совещание министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии

Пекин, 28 ноября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И будет председательствовать на 5-м совещании министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии, которое пройдет с 30 ноября по 1 декабря в городе Чэнду /административный центр провинции Сычуань, Юго-Западный Китай/.

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