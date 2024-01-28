Илон Маск предупредил сотрудников Tesla, что скоро им придётся ночевать на работе - на кону новая модель Redwood

Издание Business Insider рассказало, что Илон Маск предупредил сотрудников Tesla, что запуск в производство электрокара нового поколения Redwood потребует от них полной выкладки и им придётся даже спать на рабочем месте на заводе в Техасе.
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