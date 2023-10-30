Утверждён план мероприятий празднования восьмидесятилетия освобождения Новгорода

По информации пресс-центра правительства Новгородской области, состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия освобождения Новгорода, других городов и сел от немецко-фашистских захватчиков в годы Велик .
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