Министр Лекорню: французская армия не способна участвовать в масштабных военных операциях

Руководитель министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что современная французская армия не была сформирована с учетом необходимости участия в масштабных военных операциях и в течение долгого времени испытывала нехватку финансирования.
Руководитель министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что современная французская армия не была сформирована с учетом необходимости участия в масштабных военных операциях и в течение долгого времени испытывала нехватку финансирования.
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