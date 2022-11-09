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Министр Лекорню: французская армия не способна участвовать в масштабных военных операциях

Министр Лекорню: французская армия не способна участвовать в масштабных военных операциях

Руководитель министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что современная французская армия не была сформирована с учетом необходимости участия в масштабных военных операциях и в течение долгого времени испытывала нехватку финансирования.

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