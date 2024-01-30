Молодежь Архангельской области вовлекают в общественно-политическую жизнь

На это направлен форум «Мечтай. Думай. Побеждай». Тренер компании Григорий Голышев уверен, что проект станет одним из знаковых и ключевых событий для молодежи региона— В свое время при поддержке со стороны государства я успешно реализовал свой проект в САФУ.