TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 044 подписчика

«Безумно больно»: как Петросян ушла от Тутберидзе и оказалась у нового тренера за две недели до старта

«Безумно больно»: как Петросян ушла от Тутберидзе и оказалась у нового тренера за две недели до старта

Три титула чемпионки России, семь лет в группе Этери Тутберидзе, Олимпиада в Милане — и новый этап, который начинается не с победы, а с фразы «всё в процессе».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии