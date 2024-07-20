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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» досрочно вернул Погостнова из белорусского «Арсенала». Защитник был арендован до конца года

«Локомотив» досрочно вернул Погостнова из белорусского «Арсенала». Защитник был арендован до конца года

Последние полгода 20-летний центральный защитник выступал на правах аренды в белорусском «Арсенале» из Дзержинска, которая была рассчитана до декабря 2024 года.

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