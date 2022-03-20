Энергетик: заместить российскую нефть на международных рынках пока невозможно

США отказались от российских энергоносителей, ЕС заморозил "Северный поток-2". Откажется ли Европа от российских энергопоставок и смогут ли рынки Азиатско-Тихоокеанского региона компенсировать России разрыв торговых отношений с ЕС, рассказал Pravda.