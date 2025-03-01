"Его никогда нет дома": муж Наташи отпразднует юбилей без супруги

8 марта Сергей Глушко отпразднует свой 55-летний юбилей. Но проведёт праздник вдали от дома и жены.Певица Наташа Королева отметит Международный женский день и юбилей своего мужа Сергея Глушко в одиночестве.
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