Оказывается, представитель Украины просил о возобновлении переговоров в Белом доме 28 февраля, но Вашингтон на это не пошел, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.
Вэнс прокомментировал поведение Зеленского
Комментарии
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Betahon
Вообще не понятно, как страна, представляющая крупнейшую западную культуру, могла принимать какого-то еврейского нищеброда в потной майке?! Единственное оправдание в том, что сша -это бывшая колония с до до конца сформировавшимся понятием порядочности и уважения к себе...
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