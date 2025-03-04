Вэнс прокомментировал поведение Зеленского

Betahon

Вообще не понятно, как страна, представляющая крупнейшую западную культуру, могла принимать какого-то еврейского нищеброда в потной майке?! Единственное оправдание в том, что сша -это бывшая колония с до до конца сформировавшимся понятием порядочности и уважения к себе...