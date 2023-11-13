Еврокомиссар заявил о катастрофической ситуации в Газе

Еврокомисссар по кризисным ситуациям Янез Ленарчич назвал катастрофической ситуацию в секторе Газа. По его словам, обстановка в анклаве становится только хуже, а для её улучшения нужна доставка «гораздо большего» количества гуманитарной помощи и её распределение по всей Газе с использованием гуманитарных пауз, передаёт РИА Новости.