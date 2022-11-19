Что стало причиной аферы века?

© NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS ЮРИЙ ПРОНЬКО ПРОНЬКО: РОССИЮ НАГЛО ГРАБЯТ – "НИТОЧКИ" ВЕДУТ В МОСКВУ Сегодня многие рассуждают про то, как ООН (руками западных "правоведов") готовит почву для аферы века – кражи "замороженных" $300 млрд из золотовалютных резервов России.