Что стало причиной аферы века?

© NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS ЮРИЙ ПРОНЬКО ПРОНЬКО: РОССИЮ НАГЛО ГРАБЯТ – "НИТОЧКИ" ВЕДУТ В МОСКВУ Сегодня многие рассуждают про то, как ООН (руками западных "правоведов") готовит почву для аферы века – кражи "замороженных" $300 млрд из золотовалютных резервов России.
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