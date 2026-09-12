Генерала МВД задержали по подозрению в хищении бензина полиции на 100 миллионов рублей

7 сентября МВД сообщило о задержании генерал-майора Сергея Малькова, заместителя начальника подмосковного главка по тылу.
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