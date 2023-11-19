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Джеймс о травмах: «Тело предупреждало меня, но я не слушал. Теперь замедляюсь, когда что-то во мне кричит»

Джеймс о травмах: «Тело предупреждало меня, но я не слушал. Теперь замедляюсь, когда что-то во мне кричит»

«Бывает, ты что-то ощущаешь, но твое единственное желание – играть. Тогда ты давишь и осознаешь, что что-то случилось.

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