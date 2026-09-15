Умные часы Oppo Watch S2 с регистрацией ЭКГ, измерением температуры и 10-дневной автономной работой

Компания Oppo раскрыла основные технические характеристики новых умных часов Watch S2 за неделю до их официального анонса, запланированного на 22 сентября.
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