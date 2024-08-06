Морковь для волос: 5 масок, которые превратят вас в Рапунцель

﻿﻿Морковь сделает ваши волосы сильными, блестящими и гладкими. Корнеплоды содержат витамины А, В6, В1, В3, В2, К и С, а также клетчатку, калий, железо, цинк, фосфор, бета-каротин и антиоксиданты, которые могут улучшить общее состояние здоровья и здоровье кожи.