Морковь для волос: 5 масок, которые превратят вас в Рапунцель

Морковь сделает ваши волосы сильными, блестящими и гладкими. Корнеплоды содержат витамины А, В6, В1, В3, В2, К и С, а также клетчатку, калий, железо, цинк, фосфор, бета-каротин и антиоксиданты, которые могут улучшить общее состояние здоровья и здоровье кожи.
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