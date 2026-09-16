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Татарстанда исерек балыкчы көймәсен югалткан һәм Каманың икенче ярында уянган

Татарстанда исерек балыкчы көймәсен югалткан һәм Каманың икенче ярында уянган

Алабугада коткаручылар балыкчыга ярдәм иткән. Бу хакта Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе хәбәр итте.

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