Фото: pixabayМинсоцзащиты ПМР утвердило производственный календарь на 2025 год. В следующем году Приднестровье ждут 10 праздничных дней и 3 дополнительных выходных.
Гуляем…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Фото: pixabayМинсоцзащиты ПМР утвердило производственный календарь на 2025 год. В следующем году Приднестровье ждут 10 праздничных дней и 3 дополнительных выходных.
Свежие комментарии