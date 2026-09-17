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Ura.ru: кожаная обувь служит дольше, а экокожа проще в уходе

Ura.ru: кожаная обувь служит дольше, а экокожа проще в уходе

Натуральная кожа лучше пропускает воздух и при правильном уходе сохраняет вид несколько сезонов. Экокожа легче и дешевле, но ее покрытие может потрескаться от морозов и сгибов, сообщает Ura.

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