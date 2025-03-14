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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тампа» проиграла 3 матча подряд. Кучеров пропустил игру с «Филадельфией» из-за болезни

«Филадельфия» обыграла «Лайтнинг» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.  Поражение стало для команды под руководством Джона Купера третьим подряд.

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