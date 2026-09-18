INEOS Opens EU's First Full-Scale Carbon Storage Site in Denmark

An INEOS-led carbon capture and storage project in Denmark was launched on Friday to become the first full-scale CO2 storage site in the European Union, UK-based chemicals and energy group INEOS said.
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