Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Александр «Самоделкин» Устинов уже более 15 лет коллекционирует старые советские игрушки. В школе он занимался в автомодельном кружке в Клубе Юных Техников при машиностроительном заводе «Красный Октябрь» — строил различные модели автомобилей, занимался переделкой и усовершенствованием различных игрушек, собирал новые из сломанных старых.