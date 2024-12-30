Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Александр «Самоделкин» Устинов уже более 15 лет коллекционирует старые советские игрушки. В школе он занимался в автомодельном кружке в Клубе Юных Техников при машиностроительном заводе «Красный Октябрь» — строил различные модели автомобилей, занимался переделкой и усовершенствованием различных игрушек, собирал новые из сломанных старых.
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