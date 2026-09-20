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Назван топ марок, автомобили которых россияне меняют на Volga

Назван топ марок, автомобили которых россияне меняют на Volga

Автоэксперты выяснили, какие автомобили россияне меняют на новые машины возрожденного бренда Volga. Преимущественно автомобилисты пересаживаются с иномарок.

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