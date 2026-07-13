Евросоюз исключил рыбу из 21-го пакета антироссийских санкций

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са 1

Ну, то, что Каллас не знает, что для рыбы важен корм, а не только вода, т.е. в открытом океане ее в промысловых масштабах нет, удивляться не стоит. Стоит удивляться тому, что мы даем возможность получения квот на вылов рыбы в наших водах всем, кому не лень (например, в Охотском море). Стоит удивляться тому, что мы не караем жестоко наших рыбаков, которые предпочитают сбывать улов в Японии, Норвегии и прочих мелкобританиях. При том, что на внутреннем рынке у нас ее совсем не избыток. И самое, очень самое время ввести санкции для рыбаков из недружественных стран на вылов рыбы в наших промысловых зонах.