Associated Press: Украинцы расплакались из-за визита Путина в ОАЭ

По данным агентства Associated Press, присутствовавшие на 28-й Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP28) украинцы были крайне недовольны посещением главы Российской Федерации Владимиром Путиным ОАЭ.
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