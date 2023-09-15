ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Жена забеременела в четвертый раз, а я в шоке, потому что не хотел и первых трех детей

Жена забеременела в четвертый раз, а я в шоке, потому что не хотел и первых трех детей

- Ты как курица-несушка! - заявил я жене, когда она сказала, что снова беременна. - Кто тебя просил об этом? У нас уже трое детей, тебе что, мало? Она губы надула: - Эти уже взрослые, а я маленького хочу! - Взрослые??? Старшему - двенадцать, средней - восемь, младшему - четыре.

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Комментарии
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Ольга Гусева
Ахах. Если ничего не уметь кроме как рожать, то да. Да и надо ли ей это? Чтоб не бросили, чтоб жалели, чтобы ею гордились... Ну да.. И нет там никакой депрессии. Эгоизм. И только. Я хочуууууу. Девочку...... Я так решила...... Автор же сам женился на ней. Куда смотрел то? Глаза - зеркало души, а не то, к чему он так прилипал.. Дурак, одним словом. А в нашей жизни за всё нужно платить. Что хотел, то и получил. И. кстати, у людей с недостаточным развитием серых клеточек, очень развита та чакра, которая отвечает за удовольствие в определённой сфере. Так что мужчины, будьте внимательны к своему выбору и принятию решения в плане создания семьи.
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6 час.
Майя Maja
Потому что у тебя не семеро по лавкам)))
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5 час.
Майя Maja
Именно так.))))
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5 час.

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