Жена забеременела в четвертый раз, а я в шоке, потому что не хотел и первых трех детей

Ольга Гусева

Ахах. Если ничего не уметь кроме как рожать, то да. Да и надо ли ей это? Чтоб не бросили, чтоб жалели, чтобы ею гордились... Ну да.. И нет там никакой депрессии. Эгоизм. И только. Я хочуууууу. Девочку...... Я так решила...... Автор же сам женился на ней. Куда смотрел то? Глаза - зеркало души, а не то, к чему он так прилипал.. Дурак, одним словом. А в нашей жизни за всё нужно платить. Что хотел, то и получил. И. кстати, у людей с недостаточным развитием серых клеточек, очень развита та чакра, которая отвечает за удовольствие в определённой сфере. Так что мужчины, будьте внимательны к своему выбору и принятию решения в плане создания семьи.