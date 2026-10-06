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ПВО РФ за день сбила 343 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем

ПВО РФ за день сбила 343 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем

МО РФ заявило об отражении масштабной атаки украинских беспилотников. По данным ведомства, за день были уничтожены 343 БПЛА над регионами России и Черным морем.

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