Владимир Путин сделал ряд заявлений о ходе СВО на послевыборной пресс-конференции

В своем предвыборном штабе Владимир Путин рассказал о возможностях обезопасить приграничные российские территории от агрессии со стороны киевского режима, отметил, что российские войска переходят от активной обороны к продвижению, заметил, что повод для мирных переговоров должен быть не в том, что “у противника патроны кончились”, и назвал решение задач в рамках специальной военной операции первым из приоритетов своего нового президентского срока.