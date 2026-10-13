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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о Кубке России: «Для популяризации футбола надо вернуться к прежнему формату. Нынешний более выгоден в плане коммерции – гранды чаще доходят до высших стадий»

Бывший игрок « Зенита » и сборной России Владислав Радимов высказался о формате Фонбет Кубка России.  С 2022 года турнир проводится по схеме, включающей Путь РПЛ и Путь регионов.

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