Космический мусор крупным планом: спутник запечатлел ступень ракеты с расстояния в 50 метров

Верхняя ступень японской ракеты H-2A с расстояния в 50 метров / © Astroscale Аппарат ADRAS-J, который в феврале 2024 года вывела на орбиту ракета Electron компании Питера Бека, сейчас занимается осмотром верхней ступени японской ракеты H-2A.