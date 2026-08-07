Андрей Меньшенин оспорил увольнение из-за скандала в ГИБДД Челябинска

Бывший глава УМВД Челябинска Андрей Меньшенин оказался в центре коррупционного скандала в ГИБДД. После своего увольнения и участия в Специальной военной операции он безуспешно пытался оспорить решение суда.
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