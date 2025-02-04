Игорь Мишин откровенно рассказал о "голой" вечеринке и обысках в своём доме

Основатель "Четвёртого канала" дал интервью программе "Осторожно: Собчак"Основатель "Четвёртого канала", бывший гендиректор телеканала "ТНТ", бывший генеральный продюсер KION, знаменитый медиаменеджер Игорь Мишин рассказал о том, в связи с каким уголовным делом в его доме в декабре прошлого года прошли обыски.
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