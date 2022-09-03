Боевики ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра

Представительство ДНР в СЦКК распространяет информацию о том, что мирный Петровский район города Донецк подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в ходе которого были зафиксированы разрывы шести мин калибром 155 мм, поставляемых боевикам из стран НАТО.