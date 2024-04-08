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Супруга Носкова сообщила о плановой реабилитации певца

Супруга Носкова сообщила о плановой реабилитации певца

Жена российского артиста Николая Носкова поделилась информацией о состоянии его здоровья. Некоторое время назад коллега певца Стас Пьеха сообщил, что Носков не смог выступить с ним в дуэте на музыкальном концерте «Музыкальный марафон» звезд «Русского Радио» в поддержку бойцов из-за реабилитации.

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