Супруга Носкова сообщила о плановой реабилитации певца

Жена российского артиста Николая Носкова поделилась информацией о состоянии его здоровья. Некоторое время назад коллега певца Стас Пьеха сообщил, что Носков не смог выступить с ним в дуэте на музыкальном концерте «Музыкальный марафон» звезд «Русского Радио» в поддержку бойцов из-за реабилитации.