В Иркутске определили план ремонта школ и детских садов на год

Администрация Иркутска определила план ремонта образовательных учреждений на 2024 год. Вошел в план и ремонт летнего оздоровительного лагеря «Эколог» — подразделения Дворца детского и юношеского творчества Иркутска.
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