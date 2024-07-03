В Московской области сбит беспилотник

Беспилотник сбит средствами ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Сегодня ночью, 3 июля, в Московской области была пресечена попытка совершить теракт с помощью беспилотного летательного аппарата самолётного типа.
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