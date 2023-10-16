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ЦБ и Гознак показали обновленные купюры 1000 и 5000 рублей

Банк России и Гознак представили обновленный дизайн банкнот номиналом 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Новые купюры получили больше защитных элементов, а в качестве основных символов были выбраны памятные места Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

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