ЦБ и Гознак показали обновленные купюры 1000 и 5000 рублей

Банк России и Гознак представили обновленный дизайн банкнот номиналом 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Новые купюры получили больше защитных элементов, а в качестве основных символов были выбраны памятные места Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.